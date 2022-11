COVID: 'aumento exponencial' faz cidade mineira voltar a exigir máscaras

Juruaia aperta regras contra a COVID-19 (foto: Pixabay/Divulgação) A Prefeitura de Juruaia, no Sul de Minas, emitiu um novo decreto para retomar a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção também em locais fechados. A cidade é a primeira na região a exigir novamente a proteção contra o novo coronavírus. O setor da saúde está preocupado com mais uma onda de casos.

De acordo com o documento, além dos locais fechados, unidades de saúde e escolas, a máscara também passa a ser obrigatória para as pessoas que estão circulando nas ruas com sintomas da doença ou que tiveram contato com positivados para a COVID-19.

O texto afirma que a decisão foi tomada por causa do aumento de casos de coronavírus no município. “Considerando o aumento exponencial dos casos em Juruaia e região, com internações e inclusive óbitos”, diz.

O último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura trouxe novos 10 casos positivos da doença. Com isso, a cidade soma 2.955 casos positivos, sendo 2.903 recuperados/alta médica, com 23 pacientes em isolamento domiciliar, além de 28 óbitos confirmados por COVID-19.

“Reforçamos a importância de todos continuarem usando máscaras e álcool gel, e mantendo o distanciamento social”, alerta prefeitura.

Comparando com os boletins anteriores, a cidade começou a sofrer aumento a partir de setembro, quando registrou 2.927 pessoas infectadas pela doença e 27 óbitos. No começo desta semana, a morte de um idoso de 62 anos infectado pelo novo coronavírus mudou o cenário.

“A Prefeitura de Juruaia lamenta o falecimento e se solidariza com familiares e amigos”, diz nota nas redes sociais.