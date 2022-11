COVID-19: belo-horizontinos vão a Nova Lima para receber a quarta dose

O social media Lucas Florentino de Olinda, de 22 anos, é uma das pessoas que escolheu se vacinar em outro município. Segundo ele, com o crescimento de novos casos da doença e a estagnação da vacinação em BH, tomar o imunizante em Nova Lima foi a opção. “Quando recebi a terceira dose, ainda estava no início do ano. Como trabalho na cidade, fiquei sabendo de uma colega que conseguiu tomar a quarta sem nenhum problema”.

Lucas conta, que além dele, outras três amigas do trabalho foram até o posto de saúde para ter o imunizante aplicado, na última quinta-feira (17/11). “No horário de almoço, pegamos um carro e fomos até a unidade de saúde. Não tinha ninguém na fila e, por isso, foi super rápido. Conseguimos resolver tudo em menos de 20 minutos”. Ele ainda afirmou que, no local, foi solicitado somente a identidade e o cartão de vacina.

De acordo com o social media, a vacina contra a meningite também estava disponível. “Uma das minhas amigas aproveitou pra tomar. No meu caso, como ainda iria trabalhar, deixei para tomar depois, já que não sabia a forma que meu organismo iria reagir com os dois imunizantes”. Ele acredita que a baixa adesão da quarta dose faz com que os profissionais de saúde incentivem ainda mais vacinação.