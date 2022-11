BHTrans promete mudanças no trânsito em dias de jogo do Brasil

Mudanças incluem horário de linhas do transporte público e operações nas principais vias da capital (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O trânsito em Belo Horizonte vai ter mudanças nos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Horário das linhas de ônibus, programação de sinais de trânsito e operações nas principais vias da capital estão entre as medidas.

Segundo a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) as mudanças são para agilizar o trânsito na capital em dias de jogo da seleção brasileira.

As horas que antecedem os jogos serão tratadas como horário de pico. Linhas do transporte público terão reforço e equipes da BHTrans vão realizar operações nas principais avenidas da capital para agilizar o trânsito.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) também está em contato com a BHTrans e estuda a melhor estratégia para os dias de jogo do Brasil.

Mais informações serão repassadas pela Prefeitura de Belo Horizonte até a manhã de quarta-feira (22/11).