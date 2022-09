YouTuber de BH faz pedido de namoro com figurinha da Copa

O casal se conhece há 4 anos (foto: Reprodução ) Provocando inveja a vários solteiros on-line, o YouTuber belo-horizontino João Pedro Oliveira pediu Eduarda em namoro com uma figurinha do álbum da Copa do Mundo 2022. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele mostrou o processo de montagem da surpresa até o pedido oficial.





Para justificar a gravação, João disse que iria mostrar o vídeo das cartinhas para seus amigos e Eduarda aceitou. Na hora que ela pega o pacote surpresa, ele fica ansioso. A garota demora um pouco a entender, mas aceita o pedido.





Na legenda do vídeo, João escreveu que conhece a menina há 4 anos. “É um presente de Deus caminhar do seu lado… Você é incrível, te amo”, disse o youtuber.









Leia mais: Saiba como baixar a versão digital do álbum da Copa do Mundo de 2022 No tiktok, o vídeo conta com mais de 2,3 milhões de visualizações. Enquanto no Instagram, a publicação tem 24,3 mil visualizações, mas foi replicado em outros perfis, como o "BH é meu país", que conta com mais de 293 mil seguidores.

Os principais comentários desejam sucesso ao casal e também que esse amor aconteça na vida deles. "O último romântico de BH", escreveu um usuário.





"Imagina o pedido de casamento!", disse um perfil.

"Todo dia uma humilhação", brincou um usuário sobre ser solteiro no Instagram na postagem do "BH é meu país".









Em seu canal no YouTube e nas redes sociais, João fala sobre religião e conteúdos de pov (point of view), no qual cria uma história interativa com o espectador. A publicação do pedido de namoro foi atípica ao foco do canal do garoto.