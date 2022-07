Menino de 5 anos decide doar brinquedos na porta de casa e viraliza

Criança de 5 anos doa brinquedos que não usava mais para outras, em Betim (MG) (foto: Reprodução/TikTok)

Com apenas cinco anos, José Antônio resolveu doar os brinquedos que não usava mais para outras crianças. Para isso, o menino distribuiu, na porta da sua casa, na cidade de Betim (MG), os brinquedos para os garotos que passavam por ali.O vídeo gravado por Lucas Queiroz, tio do José, já foi visualizado por 850 mil pessoas no TikTok e gerou uma onda de elogios sobre a atitude e o exemplo.O tio relatou que ele ficou muito feliz com a ação e que dizia "volte sempre" para as outras crianças que pegavam as doações.