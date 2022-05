A Hemominas destaca queda de 40% nos estoques de sangue nos tipos negativos, de forma geral (foto: Pixabay/Divulgação)

A Fundação Hemoninas, em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e o Detran-MG, promove a caminhada “Juntos Salvamos Vidas”, nesta quinta-feira (19/5), no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. O evento convida os belo-horizontinos a doarem sangue para melhorar a situação dos bancos e chama a atenção para o Maio Amarelo, que alerta a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito no Brasil em em todo o mundo.



Os esoques dos tipos O positivo, A negativo, B negativo e AB negativo estão em estado de alerta. Os tipos A positivo e B positivo estão em estado adequado, por fim, o AB positivo está em situação estável.

Gráfico sobre os bancos de sangue, apenas o AB positivo está em situação estável (foto: Hemominas/Divulgação)

A Hemominas destaca há queda de 40% nos esoques dos tipos negativos, de forma geral.

A concentração da caminhada será às 9h, no Teatro Francisco Nunes. A banda do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais estará presente.



Quem pode doar? Como doar?

A Fundação Hemominas possui alguns critérios básicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para doação de sangue, de forma que não coloque em risco a saúde do doador, nem a de quem vai receber.



Para doar, basta marcar data e hora no site, e comparecer no endereço Alameda Ezequiel Dias, 321 - Santa Efigênia.

De forma geral, os critérios são:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos;

Pesar mais de 50 kg;

Estar bem descansado no momento da doação;

Estar alimentado - após almoço, jantar ou refeições com conteúdo mais gorduroso deve-se aguardar três horas para efetuar a doação

Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

Não ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis pelo sangue;

Não ter tido hepatite após os 11 anos;

Piercing, tatuagem, sobrancelha definitiva, botox, é necessário esperar 12 meses;

Apresentar documento de identificação oficial e original, com foto, filiação e assinatura.

Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelos vírus Covid-19, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial ficam inaptos por 30 dias, após completa recuperação (assintomáticos e sem sequelas que contraindicam a doação);

Candidatos que tiveram contato com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico/laboratorial de infecção pelo COVID-19 são considerados inaptos pelo período de 14 dias, após o último contato com essas pessoas.

O detalhamento desses e de outros critérios podem ser encontrados no site do Hemominas.