Sul de Minas: termômetros devem marcar abaixo de 0ºC ao longo da semana

Baixas temperaturas podem trazer geada para parte de Minas Gerais (foto: Hotel Cabeca de Boi/Divulgacao (30/06/2021)) Uma onda de frio intenso chega ao Brasil a partir desta segunda-feira (16/5) e deve se estender até domingo (22/5). No Sul de Minas, os termômetros podem registrar temperaturas negativas pelos próximos dias. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a temperatura pode variar entre 0ºC e 5ºC. A previsão é de geada no fim da semana nas três regiões.





Segundo o Climatempo, esta semana será a mais fria do ano até o momento. “Uma nova massa de ar frio de origem polar se espalha sobre o país causando uma forte queda da temperatura no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste”, publicou a empresa de meteorologia.









Este ano, a menor temperatura registrada no país foi de 1,6ºC negativos, em 15 de abril, nas cidades de Urupema e Bom Jardim da Serra, na região serrana de Santa Catarina. Os dados foram levantados pelo Epagri/Ciram.





No Sul do Brasil há possibilidade de neve nos três estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

Geada

O frio intenso pode trazer geada para o Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo, Sul de Minas, além do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nos próximos dias. O fenômeno pode afetar lavouras e plantações.





“De uma forma geral, milho safrinha, cana de açúcar, laranja, café e pastagens vão sentir o efeito da geada e das temperaturas muito baixas. O efeito mais danoso será sobre os hortifrutis”, explicou o agrometeorologista da Climatempo, Celso Oliveira