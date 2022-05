Segunda-feira é de frio e chuva em Belo Horizonte

Dia amanheceu com muitas nuvens e chuva em todas as regiões de BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O dia amanheceu com céu nublado e chuva em diversas regiões da capital na manhã desta segunda-feira (16/5). A mínima registrada hoje foi de 16°C e a máxima prevista para a tarde é de 23°C. Essas são informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A partir da tarde de terça-feira, não há mais previsão de chuva, segundo o Inmet.





No estado, a mínima foi registrada em Monte Verde, distrito de Camanducaia, com 12,8°C e a máxima é prevista para o Norte de Minas, com 34°C. Há previsão de chuva para todas as regiões de Minas Gerais.





O tempo esfria também na quarta-feira (18/5), em que a mínima prevista para a capital mineira é de 8°C.