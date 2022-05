Escola retoma aulas na tarde desta segunda (16) após ameaça de chacina

Retorno terá acompanhamento efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (foto: Redes Sociais/Divulgação) A Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá (EEFAMJ), em Aimorés, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, retomará as aulas na tarde desta segunda-feira (16/5), após um perfil falso em rede social ameaçar cometer chacina na próxima quarta-feira (18/5).

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que as atividades pedagógicas nesta manhã foram suspensas, como medida preventiva . As aulas serão retomadas com o acompanhamento efetivo da Polícia Militar. A informação da interrupção foi dada nas redes sociais oficiais da unidade escolar.









De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o diretor da escola registrou a ocorrência de ameaça no último sábado (14/5), em uma base da Polícia Militar, no município de Aimorés. A PCMG instaurou o processo investigativo para apurar os fatos, e o andamento está a cargo da delegacia da cidade.





A SEE/MG também ressaltou que desenvolve e estimula a realização de ações de combate à violência no ambiente escolar, “além de contar com importantes parceiras em iniciativas dessa temática, como o Programa de Convivência Democrática, que procura defender os Direitos Humanos nas escolas”.





Segundo a nota, a Polícia Militar também atua rotineiramente no espaço educacional, por meio do programa Patrulha Escolar, e faz rondas preventivas no entorno das unidades de ensino.

Entenda o caso

Um perfil fake ameaçou cometer uma chacina na EEFAMJ. O responsável pela conta do Instagram, denominada @chacina_no_eefamj, prometeu matar alunos e professores, via stories.





“O negócio vai ficar doido no EEFAMJ. Quem tiver na nossa frente vai morrer. Alunos e professores. Tchau, até dia 18”.





O alarde foi tanto que a escola se pronunciou nas redes sociais neste domingo (15/5) para tranquilizar estudantes, pais e professores.





A direção da Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá alegou ter realizado as medidas necessárias para garantir que o “fato se resolva o quanto antes, de maneira segura para todos”.





“Demais informações não podem ser passadas, visando não atrapalhar as ações que estão acontecendo. Estaremos à disposição para atender a todos”, comunicou.





O perfil fake no Instagram foi suspenso.