Torcedores evitam política na decoração de ruas para a Copa do Mundo

Pessoas não querem misturar torcida para Seleção Brasileira com manifestações políticas (foto: Reprodução/Redes Sociais) Apesar da tradição de enfeitar as ruas com decorações para a Copa do Mundo, a população notou a redução das festividades nas cidades, faltando apenas 20 dias para a estreia do Brasil no torneio.









Alguns torcedores, porém, tentam separar o evento esportivo das eleições que ocorreram no dia 30 de outubro. No bairro Caiçara, em Belo Horizonte, os moradores enfeitaram a Rua Francisco Bicalho , mantendo a tradição desde 1994. Mas neste ano, avisaram: “Não é política, é copa”.





O cantor Mc Rick não ficou de fora. O mineiro compartilhou um vídeo nas redes sociais pintando a rua em que morava no Morro do Papagaio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ao som de sua nova música “Seleção do Tite”, o cantor diz: “Sou brasileiro e não sou Bolsonaro”.

e o mc rick que simplesmente pintou a rua que morava pra copa pic.twitter.com/89uO9BKBNa %u2014 o veigh já lançou o album hoje?%uD83C%uDF07 (@aureliodotrap) October 20, 2022

Nas redes sociais, pessoas reclamaram dos lugares não decorados para o evento. “Saudade da época que todo mundo se preocupava com a Copa e saía pintando as ruas ”, disse um internauta.

Outra pessoa opinou: “Se já não se veem ruas e muros pintados para a Copa e bandeirinhas, significa que nossos símbolos pátrios foram sequestrados de tal forma que levará tempo para que os resgatamos”.

Saudades de quando chegava próximo a copa do mundo, a gente se organizava para pintar as ruas, colocar bandeirinha ( mesmo sendo viciado em pipa a gente nunca cortava as bandeirinhas kk ). O Brasil parava para torcer pela nossa seleção.+ %u2014 Jonathan Marinho (@JonhMarinhoo) October 27, 2022

gente pfvr eu quero a copa do mundo. as ruas pintadas de verde. bandeirinhas por todos os lugares. decoração verde e amarela. rosto pintado de verde e amarelo. arrepiar quando toca o hino nacional. xingar os jogadores mesmo não entendendo NADA de futebol %u2014 buiu do Mackenzie (@mmgodx) July 27, 2021



Copa do mundo quase chegando e as ruas não estão decoradas, que mundo é esse ?! pic.twitter.com/KHgmi7p7gF %u2014 Alice Garcia %u2605%u5F61 (@Alicemanugarcia) October 21, 2022

Brasil na Copa

O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar no dia 24 de novembro, em partida contra a Sérvia, às 16h (horário de Brasília). Pentacampeão, a Seleção Brasileira, maior campeã da competição, tenta conquistar o hexa.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata