Repórter da Jovem Pan agredido por caminhoneiro: 'Me acusou de ser petista'

Diogo Meira, durante participação ao vivo no programa Linha de Frente, do canal por assinatura Jovem Pan News (foto: Jovem Pan News / Reprodução ) O repórter Diogo Meira, do grupo Rádio Cidade/Jovem Pan de Araxá, agredido por um caminhoneiro durante a cobertura de um protesto pró-Bolsonaro , na última quarta-feira (2/11), credita a violência sofrida ao fato de estar vestindo uma camisa vermelha, que faz parte do uniforme de trabalho.



“A gente estava fazendo a cobertura da manifestação dos caminhoneiros, que não estão satisfeitos com o resultado das eleições 2022. Em um determinado momento, acabei tendo que entrar em luta corporal com um dos manifestantes, que me acusou de ser 'petista', exatamente pelo fato de eu estar usando um uniforme vermelho, que é a cor do uniforme da emissora, do grupo onde eu trabalho”, afirmou ao programa "Linha de Frente", da Jovem Pan News.



Ainda segundo o repórter, após a agressão, ele recebeu escolta de uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para deixar o protesto.



"Preferi não fazer o boletim de ocorrência, para talvez não gerar uma situação mais desagradável. Os ânimos realmente naquele momento estavam bastante exaltados, tanto dos manifestantes como o meu mesmo, que eu acabei tendo que me defender”, destacou ele, que estava com o olho direito roxo.



Relembre o caso



A confusão começou quando Diogo fazia a cobertura ao vivo para a Rádio Cidade no trevo de Araxá, que dá acesso às BRs 262 e 452, e foi interrompido por um manifestante, que mexeu na câmera. O homem reclamou que o ângulo da imagem não mostrava a quantidade de pessoas presentes no ato.

Pouco mais de um minuto depois, uma mulher apareceu chamando outros manifestantes para irem em direção ao radialista. Após esse momento, a transmissão voltou para o estúdio.

Ao terminar sua participação na live, um vídeo filmado no local mostra o repórter se preparando para deixar a cobertura, cercado por manifestantes que gritavam "fora". “Repórter da Rádio Cidade falando mentira aqui, e o pessoal não gostou. Repórter correu lá para o lado da polícia. O cara falou mentira e o pessoal apelou aqui”, disse um homem ao fundo.

Logo depois, uma nova gravação mostrou um caminhoneiro e Diogo em luta corporal.