COVID: prefeitura abre mais um ponto de testagem em BH

Agendamento para testes é feito no portal da Prefeitura de Belo Horizonte (foto: PBH/Divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu nesta terça-feira (22/11) o quinto ponto de testagem para diagnóstico de COVID-19 na capital. Agora, a população tem a opção de marcar o teste na Faculdade de Ciências Médicas, no centro da cidade.

Veja os pontos de testagem em BH

FAMINAS-BH: Avenida Cristiano Machado 12.001 - Vila Clóris (8h às 17h);

Faculdade Pitágoras: Rua dos Aimorés, 1.300 - Funcionários (8h às 17h);

Uni BH Buritis: Rua Líbero Leoni, 259, Portaria 2 - Buritis (8h às 16h30);

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais: Alameda Ezequiel Dias 275 - Centro (8h às 16h30);

Faculdade de Farmácia da UFMG –LINBIO, R. Prof. Moacir Gomes de Freitas - Pampulha, Belo Horizonte (8h às 16h30).

Segundo a PBH, tem capacidade operacional de 200 testes por dia e funciona de 8h às 16h30. Com a abertura da quinta central, a Secretaria Municipal de Saúde oferta 1.000 testes diários para a população da capital.

O resultado é repassado ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.

Além das Centrais de Testagem, a Prefeitura também mantém a realização dos exames nos 152 Centros de Saúde e nas nove UPAs, para as pessoas sintomáticas.

Como marcar o teste

Os exames podem ser feitos por pessoas assintomáticas ou com sintomas respiratórios leves e devem ser agendados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Para fazer o agendamento, é necessário realizar o cadastro no sistema. Na sequência, basta digitar o CPF, data de nascimento e clicar em “entrar”.

Após esse processo será possível a marcação, além da escolha de uma data, horário e local para realização do exame. As opções serão de acordo com a disponibilidade.

Depois da marcação, a confirmação do exame será enviado por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização do teste.