COVID-19: BH retoma vacinação de crianças de 3 e 4 anos nesta terça-feira

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que vai retomar a vacinação contra a COVID-19 para crianças de 3 e 4 anos a partir desta terça-feira (22/11). A imunização desta faixa etária estava parada por falta do imunizante Coronavac.

De acordo com a PBH, a vacina vai estar disponível em nove centros de saúde da capital, um por regional. Ainda segundo a prefeitura, a estratégia será adotada para otimizar as doses e evitar desperdício, já que após ser aberto, o frasco do imunizante só pode ser utilizado em até oito horas. Os endereços das unidades de saúde com o imunizante disponível estão no site da PBH