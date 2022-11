COVID-19: em Minas, casos confirmados subiram 652% na última sexta-feira

O número de casos confirmados de COVID-19 tem crescido em Minas Gerais nas últimas semanas, revelando uma tendência de alta. Na sexta-feira (18/11), o estado registrou um aumento de 652% de casos positivos, em comparação com a sexta (11/11) da semana anterior. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

De acordo com o boletim , em 24 horas, foram 1.679 casos confirmados e sete mortes causadas pela doença no estado, na última sexta-feira. Foi o recorde em Minas em novembro.Já na sexta-feira anterior (11/11) , o estado registrou 223 casos confirmados em 24 horas e duas mortes.

Apesar do aumento no número de casos da COVID, o governo de Minas descartou - pelo menos por enquanto - a recomendação de uso obrigatório de máscaras no estado . “Até o momento, os dados não apontam para o aumento significativo dos casos confirmados nem de internações”, disse a SES-MG, em nota, na última terça-feira (15/11).