Funed aponta aumento na circulação de vírus da COVID-19 em Minas

Amostras são analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais (Lacen-MG/Funed) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Progressão de resultados detectáveis no tempo, a partir de amostras encaminhadas ao Lacen-MG em 2022. (foto: Funed/Divulgação)

Boletim Infogripe

O Boletim Epidemiológico de COVID-19, divulgado nesta quinta-feira (24/11) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), revela que o estado registrou nas últimas 24 horas 3.901 novos casos da doença, além de 16 mortes. O dado corrobora com a Fundação Ezequiel Dias (Funed), que apontou um aumento considerável na circulação do vírus SARS-CoV-2, responsável pelo Coronavírus.As amostras detectáveis para o vírus analisadas pela Vigilância Laboratorial do Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais (Lacen-MG/Funed) tiveram um salto percentual significativo do ponto de vista estatístico, passando de 1,73%, no mês de outubro, para 11,61%, nos dias recentes de novembro.André Felipe Bernardes, referência técnica em vírus respiratórios do Serviço de Virologia e Riquetsioses da Funed, explica que é possível registrar um aumento na frequência em que o SARS-CoV-2 foi identificado nas amostras encaminhadas para análise em novembro. “Em outubro o índice estava em 2,68%, já nos primeiros 19 dias do mês, saltou para 30,97%”.Segundo Bernardes, esses dados trazem a expectativa de que, no fim de novembro e em dezembro, tenha-se um crescimento significativo na circulação do vírus, similar ao vivenciado em junho e julho de 2022, quando o índice chegou a 32,95% e 40,5% nos respectivos meses.O monitoramento aponta que 15 estados apresentam sinal de crescimento em longo prazo. Os dados são referentes à semana epidemiológica 46 dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e compilados no Boletim Infogripe - da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).