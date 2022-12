COVID-19: Prefeitura de BH anuncia mais uma Central de Testagem

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou mais um centro de testagem contra a COVID-19 nesta sexta-feira (2/12). Localizado no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste da cidade, a nova unidade funcionará vinculada ao Laboratório Municipal de Referência a partir da próxima segunda-feira (5/12).

Os exames podem ser feitos por pessoas assintomáticas ou com sintomas respiratórios leves

Segundo a PBH, a central funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os exames podem ser feitos por pessoas assintomáticas ou com sintomas respiratórios leves e devem ser agendados no portal, clique AQUI . Após a marcação, o cidadão deve comparecer à unidade no horário agendado.