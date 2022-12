Projeto de construção do Rodoanel é homologado pelo governo de Minas

Segundo governo do estado, o rodoanel tem potencial de reduzir cerca de mil acidentes por ano no Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



A publicação no Diário Oficial aponta que a assinatura de contrato com a empresa que venceu o leilão do projeto ocorrerá nos próximos 60 dias e as obras começam em 2024. A construção da estrada na Grande BH está sob contestação judicial de prefeituras da região. A licitação para elaboração de projetos, construção, operação e manutenção do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte foi homologada pelo governo do estado nesse sábado (3/12).









O projeto do rodoanel é motivo de um imbróglio entre o governo estadual, entidades da sociedade civil e prefeituras, em especial as administrações de Contagem e Betim, que contestam a obra na Justiça.

Em uma das ações movidas pela Prefeitura de Contagem, o Executivo Municipal aponta que a obra apresenta riscos à Bacia Hidrográfica de Vargem das Flores e risco ao abastecimento hídrico na Grande BH. A alegação é corroborada pela Prefeitura de Betim. As cidades também criticam o traçado da estrada, que prevê obras em regiões densamente povoadas, incluindo comunidades tradicionais como o Quilombo dos Arturos





Entidades da sociedade civil endossam o coro contra a obra. O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) questiona os mesmos pontos abordados pelas prefeituras da Grande BH e cobram transparência no processo de construção da via. Grupos ambientalistas, como o Projeto Manuelzão, criticam o uso de parte da indenização paga pela Vale pela Tragédia de Brumadinho em uma obra que beneficiaria o escoamento da produção de mineradoras na região.





De acordo com a secretaria de estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), o projeto conta com investimento de R$ 3,07 bilhões do governo estadual, proveniente do acordo judicial feito com a Vale pelo rompimento da barragem da empresa em Brumadinho. A INC S.P.A. também deverá investir mais R$ 2 bilhões no rodoanel. O prazo de concessão é de 30 anos.





O Governo de Minas Gerais argumenta que a construção do Rodoanel Metropolitano desafogará o atual Anel Rodoviário e tem potencial para reduzir cerca de mil acidentes por ano na via.