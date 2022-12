Trem de passageiros que vai de BH a Vitória é temporariamente suspenso

Passageiros podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O trem de passageiros que faz o trajeto de 664 quilômetros entre Belo Horizonte e Vitória (ES) está com as operações temporariamente suspensas nos dois sentidos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (2/12).Segundo a Vale, que opera o trecho, as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo causaram erosões em áreas próximas à ferrovia. A companhia não informou quando o serviço voltará a funcionar.No último dia 28, a mineradora também paralisou as viagens nos dois sentidos do trecho de Itabira a Nova Era , na Região Central de Minas, pela mesma razão. Até esta sexta, o local ainda não tinha sido liberado.Os passageiros podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra do tíquete no prazo de até 30 dias. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato peloou via Whatsapp -