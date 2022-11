Trem de passageiros que sai de BH para o ES terá serviço suspenso

Trem de passageiros está suspenso no sentido BH/Cariacica nessa terça (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A circulação do trem de passageiros que sai de Belo Horizonte para Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, Espírito Santo, será suspensa nesta terça (29/11). A paralisação será feita por conta das chuvas intensas em território capixaba, que interferiram na operacionalização da linha férrea.





Com as chuvas, o que saiu de Cariacica nesta segunda (28/11) não conseguiu chegar a tempo em BH para passar pelos trâmites e para partir de volta ao Espírito Santo. Sendo assim, foi cancelado seu retorno. Além disso, o trem adicional que faz o trecho entre Itabira e Nova Era também está suspenso.





Entretanto, o movimento no sentido contrário foi preservado. Quem sai de Cariacica conseguirá vir para Belo Horizonte, e quem parte de Nova Era chega a Itabira.





Apesar do transtorno em perder uma viagem marcada, os passageiros podem remarcar ou pedir reembolso no prazo de até 30 dias. Para informações sobre as passagens, o telefone é 0800 285 7000 ou o Whatsapp (27) 995035918.





O trem de passageiros é mantido pela mineradora Vale.