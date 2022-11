Motorista teve sangramento na cabeça mas estava em estável (foto: CBMMG / Divulgação)

Um caminhão que transportava entulho tombou no KM-466 do Anel Rodoviário, na altura do bairro São Francisco, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (28/11). Ninguém ficou ferido gravemente.