Homem arremessa mulher para fora de carro em movimento em Ipatinga

Cruzamento da Rua Jês com a Rua Turquesa, onde ocorreu a agressão (foto: Google Street View/Reprodução (2021))



Uma mulher foi chutada para fora de um veículo em movimento na madrugada desta segunda-feira (28/11), no bairro Iguaçu, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce. A vítima, de 42 anos, foi ouvida pela Polícia Militar (PMMG) a 1h14.





Porém, o suspeito levou a mulher para frente da sua casa e pediu para que ela entrasse no imóvel. A vítima, no entanto, recusou o pedido e disse que iria embora por outros meios.





Revoltado, o homem arrancou o carro, um Renault Logan branco, e, no cruzamento da rua Jês com a Rua Turquesa, abriu a porta do passageiro e chutou a mulher que foi lançada para fora.

Com a queda, a mulher teve escoriações na perna, braço e ombro direitos, além de relatar dores no corpo. Ela será levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.





Testemunhas deram informações sobre a identidade e endereço do agressor, mas não conseguiram localizá-lo.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata