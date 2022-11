Caminhoneiro de Três Pontas morre baleado no Rio

Caminhoneiro de Três Pontas, no Sul de Minas, foi baleado no Rio de Janeiro (foto: Arquivo família) Um caminhoneiro, de 46 anos, de Três Pontas, no Sul de Minas, morreu baleado no Rio de Janeiro (RJ). William Lúcio Lourenzo estava acompanhado de um ajudante, de 20 anos e que não se feriu.

De acordo com testemunhas, William se assustou com a presença de supostos criminosos e acelerou o veículo. Com a reação, os bandidos atiraram e atingiram William, que perdeu o controle da direção do caminhão e acabou batendo em um poste. Já o ajudante não se feriu.

“Um absurdo. Meu irmão era trabalhador. Uma covardia. Ele foi ao Rio para trabalhar, e acontece isso”, disse Wallace Lourenzo, irmão da vítima.

Caminhoneiro foi baleado e perdeu a direção. (foto: Redes Sociais)

Segundo a família, o caminhoneiro era casado e deixa um filho, de 21 anos. O corpo de Willian foi levado ao IML do Rio de Janeiro e deve ser enterrado no Sul de Minas nesta terça-feira (29/11).