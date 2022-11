Caminhonete capota e cai em ribanceira na BR-040

Três pessoas estavam no carro, mas ninguém ficou ferido (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerias/ Divulgação) Uma caminhonete capotou, durante uma chuva forte, na tarde desse domingo (27/11), na BR-040, km 686, na região Central de Minas Gerais. O acidente ocorreu próximo à cidade de Alfredo Vasconcelos, no sentido Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMG), três pessoas estavam no carro, mas ninguém ficou ferido.

A esposa e o filho do condutor, por sua vez, estavam no veículo, sem ferimentos. As idades de ambos não foram informadas.

Com o uso de técnicas de resgate vertical, a equipe de bombeiros militares retirou as vítimas e levou para um local seguro.

A equipe médica da Via 040 prestou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas ao pronto socorro do Hospital Regional de Barbacena.