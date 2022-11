Mulher é presa suspeita de atear fogo na casa do ex

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria iniciado em um veículo que estava dentro da garagem da casa. O carro foi completamente consumido pelas chamadas (foto: PMMG/Reprodução)

Uma mulher, de 22 anos, foi presa na madrugada desta segunda-feira (28/11), suspeita de atear fogo na casa e no carro do ex-companheiro, de 45 anos. O caso ocorreu no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no início da noite de domingo devido a uma briga entre dois homens.

No endereço, o dono da casa, Daniel Coelho, disse que um homem entrou na residência para agredi-lo e, para se defender, deu uma marretada no invasor.

A PM fez ronda na região, mas o possível invasor não foi localizado.

Já no início da madrugada, a polícia foi acionada novamente para ir ao mesmo endereço devido a um incêndio. No local, os militares encontraram a casa e um carro em chamas.

Daniel, que estava dentro do imóvel, foi resgatado pelos policiais sem lesões aparentes e encaminhado para o Hospital Municipal São Judas Tadeu para ser atendido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou cerca de 500 litros de água para apagar as chamas.

Pouco depois, uma mulher chegou ao endereço do incêndio e foi apontada como responsável pelo fogo por vizinhos. Ela foi presa por suspeita de incêndio criminoso.

Em depoimento, a suspeita assumiu ter ateado fogo na casa de Daniel para cobrar pensão alimentícia para o filho de 11 meses.

Ela também revelou que, mais cedo, o atual namorado, de também 22 anos, foi até a casa de Daniel e voltou com um machucado na cabeça, causado por uma marreta.

Questionado, Daniel confirmou que deu uma marretada no homem, mas para se defender. Ele também foi preso por lesão corporal.

O atual namorado da suspeita deu entrada no Hospital Municipal São Judas Tadeu com um machucado na cabeça e está em observação.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita e Daneil foram ouvidos na Central Estadual do Plantão Digital para os procedimentos de polícia judiciária. A perícia também esteve no local do incêndio para os primeiros levantamentos.