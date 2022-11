Homem é morto a tiros na porta de casa em São Joaquim de Bicas

Vítima foi atingida por sete disparos de arma de fogo, quatro no peito, um na mão esquerda, outro no pescoço, e um na cabeça (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O dono de um depósito de construção de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi assassinado na manhã desse sábado (26/11), na porta de casa. Testemunhas disseram à Polícia Militar que, a cerca de quatro meses, a placa do comércio da vítima havia sido alvejada por uma pessoa que passava pelo local de moto.





Ontem, conforme relatado à PM, alguém chamou a vítima no portão da residência, e ele atendeu parecendo conhecer o suspeito. O empresário foi morto ao ser atingido por sete disparos de arma de fogo, quatro no peito, um na mão esquerda, outro no pescoço, e um na cabeça.









Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, responsável por investigar o que aconteceu.



O corpo do comerciante foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).