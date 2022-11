Acidente entre carro e carreta mata duas pessoas

Corpo de Bombeiros retirou os corpos das vítimas de dentro do carro (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Uma batida entre um carro e uma carreta no início da noite de domingo (27/11) matou duas pessoas na MGC-259, altura do km 532, em Inimutaba, na Região Central de Minas.

Em conversa com os militares do Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta contou que seguia na rodovia quando o carro, que vinha na direção contrária, invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta.

Os dois passageiros do carro, um homem, de 25 anos, e uma mulher, de 59, ficaram presos às ferragens e morreram no local.



O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Curvelo.

A perícia foi acionada.

O trânsito na rodovia ficou interditado nos dois sentidos e foi liberado durante a noite.