PM apreende quase 1,3 mil barras de maconha que iriam para BH

Parte da droga apreendida em Uberlândia (foto: Divulgação/PMMG)

Quase 1,3 mil barras de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesse fim de semana. A ação policial resultou na prisão de duas pessoas.Todo o material apreendido estava no bairro Segismundo Pereira, na zona leste da cidade. Segundo a PM, após receber informações de movimentação em uma casa, os militares fizeram uma observação para tentar flagrar o transporte ou a venda de drogas.Desconfiados de um carro que saia da casa apontada como local de tráfico, os policiais abordaram o motorista e encontraram no veículo 200 barras da droga em sacos de lixo.Dando sequência ao flagrante, os policiais entraram na casa, onde estava o restante da maconha. Ao todo, 1.291 barras da droga foram apreendidas no imóvel e no carro.Ainda de acordo com a Polícia Militar, a casa havia sido alugada para armazenar as substâncias. O entorpecente que estava no veículo iria para Belo Horizonte.Uma mulher e um homem foram presos. Eles informaram aos militares que apenas guardavam a droga.