Homem que fazia 'delivery' de drogas é preso em Timóteo

Material apreendido na casa do suspeito foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil (foto: PMMG/Reprodução)

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante nessa quinta-feira (10/11), em Timóteo, no Vale do Aço, por tráfico de drogas. O suspeito admitiu ser responsável por um serviço de ‘delivery’, em que o usuário solicitava as drogas e ele as entregava com uma moto.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi localizado após denúncias. No momento da abordagem, ele estava dentro do carro estacionado na rua e, no momento que viu os militares, fez um movimento brusco, abaixando-se e arremessando dois objetos.

No carro, a polícia encontrou dois tabletes de maconha. Ao ser questionado sobre o material dispensado e também sobre as denúncias contra ele, o homem liberou que os militares fizessem buscas na casa onde ele mora.

Ao todo, oito barras, três porções e dois tabletes de maconha, três tabletes, cinco papelotes e 70 cápsulas cheias de substância análoga a cocaína e uma balança de precisão foram apreendidos, além de uma faca, uma réplica de pistola, três rolos de papel filme e duas mochilas.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado junto ao material apreendido para a sede da Delegacia da Polícia Civil.