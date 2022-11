Suspeito de tentar matar a mulher no interior de Minas é preso

Osmar Celestino Dos Santos estava na lista Procura-se (foto: Lista Procura-se/Reprodução)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da Diretoria de Inteligência da instituição, prendeu um foragido que integrava a lista Procura-se na manhã desta sexta-feira (1/11). O homem estava no Rio de Janeiro.

Segundo as informações da polícia, Osmar Celestino Dos Santos, de 43 anos, é autor de feminicídio tentado em Manhuaçu, na Zona da Mata. Ele já tem antecedentes de agressão e ameaça à mulher e histórico de descumprimento da medida restritiva de aproximação da vítima.

Osmar fugiu do local em que tentou matar a ex-esposa, abandonando revólver e faca. Além disso, ele ameaçou o juiz que impôs a medida de restrição.

Leia também: Homem é condenado a 51 anos de prisão por abusar de filhos da ex em Minas

A ação foi feita em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Mais informações sobre a prisão do suspeito serão repassadas pela PM durante esta sexta-feira.