Homem que matou pais há 17 anos para receber herança é preso

Homem foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28/12) em Coração de Jesus, no Norte de Minas (foto: PCMG/Divulgação)



Um homem de 48 anos foi preso nesta quarta-feira (28/12) em Coração de Jesus, no Norte de Minas, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), após ter executado os próprios pais com o objetivo de receber uma herança, em 2005.

À época, o crime aconteceu na fazenda das vítimas, no município de Ibiaí, também no Norte do estado.





Com a finalidade de receber a herança, ele planejou e executou o crime. A PCMG também não informou de que modo as vítimas morreram, mas disse que o filho teve a ajuda de um cúmplice, que está preso. Ambos se utilizaram de “recursos que impossibilitaram a defesa das vítimas”, pontuou a instituição.





O condenado foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.