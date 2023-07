PM apreende objeto semelhante a um lançador de foguetes em Porteirinha

432



Explosivos foram apreendidos no quarto de uma casa em Porteirinha (foto: PM/divulgação)

Uma grande quantidade de explosivos foi apreendida pela Polícia Militar em uma casa em Porteirinha, no Norte de Minas, na noite de terça-feira (4/07). No meio do arsenal, chamaram atenção granadas artesanais e um objeto de fabricação caseira, semelhante a um lançador de foguetes.

O material foi apreendido em uma casa na Vila Serranópolis, perto da saída para a cidade homônima. O morador da casa, um homem de 43 anos, identificado com o proprietário dos explosivos, fugiu e continua desaparecido.

Os militares chegaram até o local após o recebimento de denúncia. Conforme a PM, os explosivos estavam armazenados em um quarto da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, o objeto de fabricação caseira parecido com um lançador de foguete encontrado no local possui pavio, gatilho e mira na parte superior.





Dentro de um guarda-roupas, foram encontradas granadas artesanais feitas com pólvoras e pedras, além de vários artefatos de fogos de artifício e recipientes imitando projéteis de calibre maior contendo no seu interior pólvora e pedras. Em um outro quarto, a PM recolheu um simulacro de arma de fogo.

Conforme a PM, o pai do suspeito, que permitiu o acesso dos policiais ao interior da moradia, alegou que não sabia que o filho havia armazenado os explosivos no imóvel.

O material apreendido foi entregue na delegacia de Polícia Civil de Porteirinha. O responsável pelo armazenamento dos explosivos continua sendo procurado.