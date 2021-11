Varginha: Bope detona 50kg de explosivos que estavam com quadrilha

Informações obtidas pela Alterosa Sul de Minas dão conta de que foi preciso usar uma escavadeira para preparar o local para que não desse nenhum problema no momento em que os artefatos explosivos fossem detonados.

A operação das polícias Militar de Minas Gerais (PMMG) e Rodoviária Federal (PRF) que resultou na morte de 26 acusados de envolvimento no 'novo cangaço' , em Varginha, no Sul de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (31/10), abortou, de acordo com o comando da megaoperação, ataque que estava sendo preparado a um centro de distribuição de valores do Banco do Brasil no município mineiro.