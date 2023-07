Possibilidade de geadas e baixa umidade do ar devem seguir em Minas

432

Em Belo Horizonte, os termômetros devem marcar entre 9°C e 24°C (foto: Mariana Filippini/MOVE)



As geadas em várias cidades do Sul de Minas Gerais deverão continuar pelo menos durante a madrugada desta quinta-feira (6/7). De acordo com o alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno poderá ocorrer entre 03h e 07h da manhã e pode causar prejuízos à agricultura.





Em relação a outras regiões do estado, o céu deverá ficar parcialmente nublado a claro, com névoa ao amanhecer no Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, Mucuri e Zona da Mata. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.





Outro fator de alerta, conforme a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, são os baixos índices de umidade do ar, esperados para o Triângulo Mineiro, Noroeste, Central e Norte de Minas. Em Belo Horizonte, de acordo com a meteorologista, os termômetros devem marcar entre 9°C e 24°C.