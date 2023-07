Acidente com van e carreta deixa 17 pessoas feridas na BR-153, em Prata

432

Van caiu em uma vala ao lado da rodovia (foto: Divulgação/CBMG) Dezessete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van, com pessoas em tratamento médico, e uma carreta na rodovia BR-153, na altura de Prata, no Alto Paranaíba. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (5/7) e o trânsito no local é lento.



A carreta estava carregada com soja e o motorista perdeu o controle do veículo, que bateu contra a proteção da ponte que atravessava. Em seguida, ele cruzou a pista e parou na faixa de domínio.



Ao mesmo tempo, uma van vinha em sentido contrário. O condutor não conseguiu desviar dos destroços da carreta, também perdeu o controle e só conseguiu evitar uma batida de frente. A manobra, contudo, levou a van para uma vala fora da pista.



Acidente entre carreta, dois caminhões e três carros deixa dois mortos Ao mesmo tempo, uma van vinha em sentido contrário. O condutor não conseguiu desviar dos destroços da carreta, também perdeu o controle e só conseguiu evitar uma batida de frente. A manobra, contudo, levou a van para uma vala fora da pista.



A van é da Prefeitura de Inaciolândia (GO) e levava pacientes para um hospital em Barretos (SP). Já a carreta ia sentido trevão, no entroncamento entre as rodovias BR-153 e BR-365.



Quinze pessoas estavam na van e o motorista da carreta estava acompanhado da mulher. Todos se feriram, em graus diferentes de gravidade.



Equipes de resgate foram acionadas para prestar assistência. A operação conjunta envolvendo o Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária responsável pela BR-153 foi montada para auxiliar no resgate e no atendimento aos feridos.



As vítimas foram encaminhadas para hospitais das cidades próximas, como Prata, Itumbiara (GO) e Uberlândia.



O fluxo na rodovia, desde cedo, está em sistema de pare e siga.