Acidente entre carreta, dois caminhões e três carros deixa dois mortos

Uma das vítimas, a que morreu carbonizada, estava em um dos caminhões (foto: CBMMG)





Um grave acidente, envolvendo uma carreta cegonheira, dois caminhões e três carros de passeio, dos quais os dois primeiros estavam em chamas, interromperam o tráfego na BR-116, entre Governador Valadares e Teófilo Otoni. Duas pessoas morreram.

Eram 8h12 quando o Corpo de Bombeiros, de Governador Valadares, recebeu o chamado para o acidente e que dois dos veículos, a carreta e um dos caminhões, estavam em chamas.



Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que haviam pelo menos cinco vítimas, sendo duas em óbito, uma delas carbonizada. Os demais, em estado grave, foram conduzidos para Governador Valadares pelo Samu e ambulância do Corpo de Bombeiros.



Imediatamente, os bombeiros trabalharam para apagar as chamas e, em seguida, fazer o desencarceramento das vítimas que estavam presas às ferragens dos veículos. As causas do acidente são desconhecidas. Não existe previsão para a liberação da pista, que está totalmente fechada.