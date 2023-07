Carreta tomba e fecha pista da BR-381

432

Faixa da direita foi liberada para o trânsito por volta das 7h30 desta quinta-feira (6/7) (foto: Arteris/Divulgação)

Um acidente envolvendo uma carreta fechou a pista da BR-381, em Brumadinho, Região Central de Minas, na manhã desta quinta-feira (6/7).

Segundo a Arteris, concessionária que administra a Fernão Dias, o acidente foi na altura do km 528. A carreta tombou na pista e ocupou as duas faixas no sentido São Paulo.

O motorista teve ferimentos leves e foi atendido no local.

Até às 7h30, as duas pistas no sentido São Paulo estavam fechadas. Pouco depois, o veículo foi parcialmente removido e a faixa da direita foi liberada para o trânsito.

Equipes da Arteris atendem a ocorrência. No momento, há 5 km de engarrafamento.