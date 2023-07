Fuad sanciona lei do subsídio e passagem cai em BH a partir de sábado

432

A partir de sábado, andar de ônibus em BH volta a custar R$ 4,50 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Pres) O prefeito Fuad Noman (PSD) sancionou parcialmente, na noite desta quarta-feira (5/7), a lei nº 11.538, que trata sobre o pagamento de subsídio de R$ 512 milhões às empresas de ônibus de Belo Horizonte e determina a redução da passagem na capital para R$ 4,50 a partir do próximo sábado (8/7). A medida foi publicada na 2ª edição do Diário Oficial do Município.









Além da redução da tarifa ao valor anterior ao reajuste de 33,3% válido desde 23 de abril, foram sancionadas as contrapartidas acordadas entre Câmara e Prefeitura como a tarifa zero para vilas e favelas; passe livre para estudantes e pessoas em tratamento de saúde; auxílio-transporte para famílias em situação de vulnerabilidade extrema e mulheres vítimas de violência; e o aumento de 10% nas viagens.





Na manhã desta quarta, após receber a redação final do projeto do subsídio, Fuad explicou o porquê das passagens só caírem a partir de sábado. "Esperamos que a tarifa possa cair para 4,50 no sábado. Não é possível antecipar por problemas operacionais das empresas e da própria BHTrans, que precisam modificar o sistema todo para acolher a tarifa a R$ 4,50", disse.