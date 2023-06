Projeto que pode fazer passagem voltar a R$ 4,50 é aprovado no 1º turno

440

Projeto de Lei teve o aval de 38 vereadores, apenas os representantes do partido Novo votaram contra (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Em sessão na tarde desta terça-feira (13/6), a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou, em 1º turno, o Projeto de Lei (PL) 538/2023, que determina o pagamento de subsídio às empresas de ônibus da capital e revoga o aumento da tarifa, retomando o valor de R$ 4,50. A proposta agora volta para apreciação das comissões antes de ser votada em 2º turno pelos vereadores.





Caso seja aprovado em 2º turno, o projeto segue para sanção do prefeito Fuad Noman (PSD), autor do texto original da proposta. Só então, os usuários de ônibus da capital mineira sentirão o alívio no bolso. O PL do subsídio teve o aval de 38 vereadores. Apenas Fernanda Altoé e Bráulio Lara, ambos do partido Novo, votaram contra a proposta. Ele segue em tramitação na Câmara, onde será avaliado nas comissões de Legislação e Justiça; Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços; Administração Pública; e Orçamento e Finanças Públicas, antes de poder voltar ao plenário.Caso seja aprovado em 2º turno, o projeto segue para sanção do prefeito Fuad Noman (PSD), autor do texto original da proposta. Só então, os usuários de ônibus da capital mineira sentirão o alívio no bolso.





A expectativa da Câmara é conseguir votar o PL 538/2023 em 2º turno ainda neste mês. O projeto prevê o pagamento de subsídio de R$ 512 milhões às empresas de ônibus. Deste valor, R$ 390 milhões saem dos cofres da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e cerca de R$ 120 milhões vêm da CMBH.

Tarifa zero e passe livre





Além de retomar o valor da tarifa antes do aumento de 33,3% decretado em 23 de abril, o texto do projeto prevê uma série de contrapartidas para melhorar a qualidade do transporte. Entre as medidas estão a tarifa zero para vilas e favelas; passe livre para estudantes e pessoas em tratamento de saúde; auxílio transporte para famílias em situação de vulnerabilidade extrema e mulheres vítimas de violência; e um aumento de 10% no total de viagens realizadas.





O PL 538/2023 foi enviado pela prefeitura à Câmara no início de abril , mas ficou travado na casa. Os vereadores criticaram o texto original por não determinar qual seria o valor final das passagens caso o subsídio fosse aprovado. A falta de exigência de melhorias na qualidade do transporte também foi um dos quesitos apontados como justificativa para que o projeto não caminhasse no Legislativo.





A relação entre Executivo e Legislativo tornou-se mais complexa quando a prefeitura anunciou o aumento de 33,3% no preço da passagem, chegando ao atual valor de R$ 6. O preço foi determinado para cobrir o aumento dos custos das empresas e a PBH citou a não apreciação do PL do subsídio como um dos fatores que levaram à decisão pelo reajuste.





O presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (sem partido) e o prefeito Fuad Noman fizeram uma série de reuniões desde então para acertar mudanças no texto do PL. A relação entre os valores de subsídio e tarifa foi o imbróglio mais longo entre os poderes e o cálculo final só foi acertado no fim de maio. Desde então, o projeto tramita no Legislativo em regime acelerado. Na semana passada, o texto foi apreciado de forma conjunta por três comissões para agilizar seu envio para votação em plenário.