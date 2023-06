Aliados de Bolsonaro são convocados para depor na CPMI do 8/1

440

Anderson Torres e Mauro Cid estão entre os convocados (foto: Pedro França/Agência Senado) A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos que depredaram as sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro, aprovou em reunião deliberativa, nesta terça-feira (13/6), a convocação de integrantes do governo do ex-presidente de Jair Bolsonaro (PL). Os convocados são obrigados a comparecer para prestar esclarecimentos.









Silvinei Vasques, ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Elcio Franco, ex-secretário do Ministério da Saúde de Bolsonaro, também foram convocados.





Os parlamentares também rejeitaram a convocação de autoridades que foram nomeadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias - que foi gravado pelo circuito do Planalto “interagindo” com os vândalos; o secretário-executivo do Ministério da Justiça e ex-interventor do Distrito Federal, Ricardo Cappelli; e o ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha.





O presidente da CPMI, deputado federal Arthur Maia (União-BA), pautou para votação um total de 285 requerimentos enviados pelos parlamentares, sendo que 62 eram de autoria da relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA). Entre os pedidos aprovados também estão o compartilhamento de dados obtidos pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro.