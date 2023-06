Mesmo com pressão, Lula mantém Daniela como ministra do Turismo

Encontro entre Daniela e Lula ocorreu na manhã desta terça-feira (13/6) (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu manter a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, na direção da pasta. Eles se reuniram, na manhã desta terça-feira (13/6) no Palácio do Planalto, para discutir sua permanência no cargo. Foi a primeira conversa entre os dois sobre a possível demissão.