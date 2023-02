MP do RJ abre procedimento contra ministra do Turismo

Daniela Carneiro foi eleita a deputada federal mais votada no Rio de Janeiro em 2022 pelo União Brasil. E foi indicada pelo partido para ser ministra de Lula (foto: Ricardo Stuckert/PR)





O processo foi instaurado a partir de uma notícia-crime protocolada pelo deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-procurador da Lava-Jato.





De acordo com Dallagnol, o pedido se baseia em uma matéria do portal Metrópoles, que denuncia o uso de mais de R$ 1 milhão do fundo eleitoral de Daniela quando ela ainda concorria como deputada federal pelo Rio nas eleições de 2022.

O MPRJ explicou que ainda não há procedimento criminal aberto contra a ministra e os fatos estão em análise preliminar.





Ela acabou virando alvo de críticas no início de janeiro, por supostas ligações com acusados de chefiar ou integrar milícias no Rio de Janeiro.





O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu, nesta terça-feira (7/2), um procedimento para analisar uma denúncia contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.