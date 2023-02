Randolfe para Flávio Bolsonaro: 'Não me iguale à sua família criminosa'

Ranfolfe tomou o celular do youtuber conhecido por chamar Bolsonaro de 'tchutchuca do centrão' (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado / Reprodução/Redes sociais )





"Primeiro, Flávio Bolsonaro, você e sua família precisam explicar a rachadinha e todos os outros crimes de que já são investigados. Se você for ao Conselho de Ética explicar todos eles eu vou com maior prazer também. Não me iguale à sua família de criminosos", declarou o líder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional.





O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) rebateu a decisão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de registrar uma denúncia contra ele no Conselho de Ética da Casa. Na última quinta-feira (2/2), Randolfe tomou o celular do youtuber Wilker Leitão, conhecido por chamar Bolsonaro de "tchutchuca do centrão".