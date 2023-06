Recurso para desconto em carros populares pode acabar em um mês, diz Lula

440

Presidente estreou o podcast 'Conversa com o Presidente', nesta terça-feira (13/6) (foto: Reprodução/TV Brasil) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que os recursos do programa para desconto nos carros populares do Brasil podem se esgotar em um mês. A fala do presidente é em referência a estimativa feita pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).









Na semana passada, a Anfavea estimou que cerca de 100 mil a 110 mil automóveis e comerciais leves deverão usufruir dos descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil, antes do esgotamento R$ 500 milhões em créditos tributários disponibilizados pelo Ministério da Fazenda.





"Isso deverá ocorrer em pouco mais de um mês, ou seja, bem antes dos 4 meses de prazo estipulado pela MP 1175", afirmou em nota.

Conversa com o Presidente





Conversa com o Presidente será uma transmissão semanal para falar sobre as propostas e as conquistas do governo. A live será transmitida pela TV Brasil, às terças-feiras, às 8h30. O objetivo é que o presidente tenha um contato direto com a população.





A iniciativa remete às 'lives' de quinta-feira do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).