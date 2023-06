Lula cobra dos ministros pressa para aprovar projetos

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que um mandato de quatro anos é "pouco tempo" para aprovar projetos importantes. Na primeira edição do podcast 'Conversa com o Presidente', transmitido na manhã desta terça-feira (13/6), o petista afirmou que cobra agilidade dos seus ministros para aprovar projetos.









Questionado pelo jornalista Marcos Uchôa se ele tinha um sentimento de 'urgência' para que as coisas se resolvessem rápido, Lula disse que tem "pressa" e que cobra os seus ministros por agilidade.





"Quinta-feira eu vou ter uma reunião com os ministérios para cobrar pressa. Não há tempo a perder, não tem tempo para conversa fiada. Nós temos que levantar de manhã trabalhando, parar de trabalhar o mais tarde possível da noite e no dia seguinte levantar cedo outra vez. O povo está precisando ver o Brasil andar de cabeça erguida", disparou.

"Nós fomos eleitos para isso. É isso que eu passo para os meus ministros e ministras. Nada de ter medo de cara feia; nada ficar colocando: 'ah, mas tem dificuldade'. A dificuldade existe para gente vencer. Quando a gente é oposição aí você fala 'eu acho, eu penso, eu acredito', mas quando você governa você não acha, não pensa, não acredita, você faz ou não faz. E nós temos que fazer", continuou.

'Conversa com Presidente'

Conversa com Presidente será uma transmissão semanal para falar sobre as propostas e as conquistas do governo. A live será transmitida pela TV Brasil, as terças-feiras, às 8h30. O objetivo é que o presidente tenha um contato direto com a população.





A iniciativa remete as 'lives' de quinta-feira do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).