Lula sobre 'Ministério do Namoro': 'Fica pra próxima'

Presidente também pediu desculpas aos jornalistas que não puderam almoçar com os namorados (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após uma reunião bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (12/6), voltou a brincar sobre a promessa de criar um "Ministério do Namoro”. Durante declaração à imprensa, o petista começou pedindo desculpas aos jornalistas por impedir um almoço entre os namorados.









O presidente então voltou a fazer referência a uma entrevista concedida ao Flow podcast, ainda durante a campanha eleitoral de 2022, em que dizia que no seu governo todo mundo iria namorar. “Eu fiquei de criar o Ministério dos Namorados, não criei. E nem criei condições de namorar no almoço. Fica para a próxima vez”, brincou o petista.





Depois da posse, durante o Carnaval, uma internauta deu “nota zero” ao governo Lula, alegando que o número de namoros continuou zerado. “Esse programa só depois do Carnaval”, brincou o presidente na época.