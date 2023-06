Wajngarten com Bolsonaro em SP: 'Voltaremos, isso é certo'

440

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou o feriado de Corpus Christi no litoral norte de São Paulo, onde ficou hospedado na casa do seu ex-secretário de comunicação e assessor Fabio Wajngarten, que agradeceu o "carinho" de apoiadores e disse que é certo que voltarão a ocupar o Palácio do Planalto.

Bolsonaro passou o feriado tirando foto com apoiadores e andando de jet-ski (foto: Reprodução/Instagram)





Bolsonaro foi recebido na praia de Ilhabela com aplausos de banhistas, com quem interagiu e tirou fotos. Em sua estadia, o ex-presidente também aproveitou para andar de jet-ski e lancha, passando também pela praia de Maresias, em São Sebastião. O local foi atingido por fortes chuvas em fevereiro deste ano e o líder de oposição aproveitou para elogiar o trabalho do governador e ex-ministro da Infraestrutura.

No litoral durante o feriado o Bolsonaro foi ausência durante a “Marcha para Jesus” , assim como o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que foi para salvador, se hospedando na base naval de Aratu.





Os dois antagonistas foram representados por aliados durante o encontro evangélico. Os principais políticos que prestigiaram o evento foram o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador Marcos Pontes (PL-SP) e, representando o petista, a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ).