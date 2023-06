Nikolas a homossexuais: 'Arrependa-se e assuma sua verdadeira identidade'

Nikolas ainda usou imagens de crianças para contestar o movimento LGBTQIA+ (foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados)

No mês do orgulho LGBTQIA+, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a fazer publicações de teor homofóbico. Em seus stories do Instagram, nesse domingo (11/6), o parlamentar compartilhou imagens de manifestações e atacou pautas de ativistas, dizendo que a meta seria “destruir os valores”.