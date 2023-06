Lula para o MST: 'Não precisa mais invadir terras'

440





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não há motivos para "invadir terras". Em uma tentativa de diálogo com o agronegócio, o petista afirmou que quer fortalecer o setor, mas também pontuou a necessidade de uma reforma agrária.









Em meio a CPI do MST , que investiga a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Lula disse que não há necessidade de "invadir terras".





"Não precisa mais invadir terra. Se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o Incra que comunique o governo quais são as propriedades improdutivas que existe em cada estado brasileiro e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação", disse o presidente.

Podcast Conversa com o Presidente

Conversa com Presidente será uma transmissão semanal para falar sobre as propostas e as conquistas do governo. A live será transmitida pela TV Brasil, às terças-feiras, às 8h30. O objetivo é que o presidente tenha um contato direto com a população.





A iniciativa remete às 'lives' de quinta-feira do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).