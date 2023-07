Motorista morre em acidente com carreta na Fernão Dias

432

Equipes da Arteris concessionária da Fernão Dias, estão no local do acidente (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um acidente com carreta matou uma pessoa e fechou a pista da BR-381, em Itatiaiuçu, Região Central de Minas, na manhã desta terça-feira (4/7).

Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia Fernão Dias, o acidente foi na altura do km 543.

O veículo, uma carreta Scania 440, com carga de fibra de madeira tombou na pista. O motorista morreu no local do acidente.

A pista no sentido Belo Horizonte chegou a ficar fechada por cerca de duas horas.

Segundo a última atualização da concessionária da pista, apenas a faixa esquerda está bloqueada para a atuação das equipes da administradora. Há 3 km de engarrafamento.