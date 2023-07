Adolescente é preso depois de fugir e jogar veículo contra policiais

432

Polícia Militar prendeu adolescente que tentou matar sargento jogando o carro contra a vítima (foto: PMMG)

Um adolescente, de 16 anos, A. K. F. S., foi preso, na madrugada deste domingo (2/7), no Hospital Risoleta Neves, para onde foi levado, com um tiro na coxa esquerda. Ele é acusado de ter tentado atropelar um policial militar, o sargento Carmo, do 40º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Ribeirão Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando tentava fugir de uma perseguição policial.



Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o menor estava numa motocicleta roubada no Aglomerado da Mina, no Bairro Pena, em Ribeirão das Neves. Ele conseguiu fugir e pouco depois, uma viatura da PM, comandada pelo sargento Carmo, localizou um Sentra prata, registrado como roubado na Central de Informações da corporação.

Teve início uma perseguição e o menor foi cercado na Rua Expedito. A viatura policial fez uma manobra arrojada, tentando fechar a pista. Os dois policiais, o sargento e o motorista, saltaram do carro e abriram as portas, usando-a como escudo, enquanto apontavam armas para o carro perseguido.

O motorista, que era o menor, não se intimidou, acelerou o veículo e o jogou contra a viatura policial, atingindo o lado onde estava o sargento, que saltou para dentro do veículo. Os policiais atiraram na direção do veículo em fuga e, em seguida, emitiram um alerta para outros policiais.

Pouco tempo depois chegou o comunicado de que um jovem estaria ferido no Hospital Risoleta Neves. Os militares se dirigiram para o local e deram voz de apreensão ao adolescente, que segue internado na unidade de saúde.

Ao ser interrogado pelos militares, o adolescente contou que o carro era de sua propriedade e que o comprou por R$ 4 mil. No entanto, afirmou que não sabia que o veículo era roubado. Ele contou aos policiais o lugar onde o veículo foi deixado. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Ribeirão das Neves. O adolescente, quando deixar o hospital, será levado para uma instituição de menores infratores.